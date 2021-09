Sardegna: servizi alla persona, l'Unione dei comuni della Marmillla punta sulla qualità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'incontro nella sala riunioni dell'Unione Marmilla a Sanluri, preceduto da una prima riunione con tutti gli assistenti sociali e gli operatori sociali del territorio, oltre a Pisanu e Piras, era presente anche Benedetta Santilli, funzionaria del Plus, che ha detto: "Abbiamo fatto il punto sui servizi offerti dal Plus e i progetti in essere. E abbiamo sottolineato l'importanza della gestione in forma associata dei servizi, come ci viene chiesto anche dalle direttive regionali e nazionali. Questa per noi rimane la strada futura da percorrere. E la volontà di tutti è quella di camminare insieme e collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni a favore delle nostre comunità e dei nostri cittadini". Fra pochi giorni, il 30 settembre, scade il termine per la presentazione delle domande del "bonus matrimonio". Il bando è rivolto a tutte le coppie che si sono sposate dal 1 gennaio al 30 giugno in uno dei comuni del distretto del Plus di Sanluri e che potranno ottenere un contributo massimo di 4 mila euro per diversi servizi matrimoniali. Un bando, oltre ai 21 comuni del Plus, rivolto anche a Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini, Pabillonis, San Gavino, Sanluri, Sardara e Villacidro. Inoltre fra pochi giorni verrà pubblicata la nuova annualità del bando "Includis", che finanzierà progetti di inserimento socio-lavorativi dei cittadini diversamente abili. In questo caso saranno le imprese a dover proporre i progetti direttamente al Plus. (Rsc)