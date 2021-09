Nucleare: Pd, scorie sempre escluse in zona Carmagnola, da centrodestra bugie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I parlamentari del Partito democratico hanno "sempre chiaramente escluso, in ogni sede, che in una zona ad alto pregio agricolo come Carmagnola possa essere collocato il deposito nazionale di scorie nucleari. Le affermazioni della locale candidata sindaca del centrodestra, evidentemente in difficoltà per la pochezza dei suoi risultati, sono solo faziose bugie". Lo dichiarano in una nota Francesca Bonomo, Davide Gariglio, Stefano Lepri e Anna Rossomando.(Com)