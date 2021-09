Abruzzo: Cipollone (Bankitalia), per ritornare a sentiero crescita sostenuta occorre strategia coerente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicedirettore generale della Banca d'Italia ha proseguito: "Rafforzare le basi della competitività del territorio, lungo le linee sopra delineate, potrà contribuire ad accrescere l’attrattività dell’Abruzzo nei confronti degli investitori internazionali. Allo stesso tempo, l’estensione ed il rinnovamento della base produttiva non potranno fare a meno del contributo delle nuove iniziative imprenditoriali di origine locale, in particolare di quelle a carattere maggiormente innovativo, ambito in cui si registra un certo dinamismo all’interno della Regione. La Regione consegue già risultati lusinghieri nella partecipazione dei giovani ai percorsi di formazione di tipo accademico. Nel consolidare ed estendere tali risultati, occorrerà rafforzare anche la formazione interna alle aziende ed elevare conoscenze e competenze che, specie nell’uso delle nuove tecnologie, appaiono ancora largamente inadeguate. Da una formazione protratta lungo l’intera vita lavorativa dipende infatti la possibilità per le imprese di fare leva su lavoratori e dirigenti altamente qualificati, con ricadute positive sulla produttività del lavoro, che in Abruzzo, ancor più che in Italia, ha a lungo frenato la crescita del prodotto. Un aumento della partecipazione femminile e dei giovani al mercato del lavoro - ha concluso Cipollone - potrebbe, a sua volta, contribuire a mitigare le tendenze demografiche negative che hanno inciso sulla dinamica del prodotto nell’ultimo decennio". (Rin)