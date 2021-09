Torino: la sindaca Appendino ad inaugurazione del Villaggio della Salute e dello Sport

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salute e Sport, il progetto sociale che arriva per la prima volta nel capoluogo piemontese, per sostenere la prevenzione in veste di ”Official Charity” delle Nitto Atp Finals di Torino, ha inaugurato oggi il suo “Villaggio della Salute e dello Sport”, all’interno del quale il meglio dell’eccellenza sanitaria piemontese esegue oggi e domani dalle 10 alle 18 consulti medici, prestazioni specialistiche gratuite e vaccinazioni anti Covid 19. Secondo quanto riferito in un comunicato, le famiglie possono usufruire di molteplici attività di intrattenimento: grazie alle Forze armate è possibile sperimentare il free climbing su parete, mentre l’Aereonautica militare mette a disposizione un simulatore di volo; da non perdere i match dei Tornei di Tennis e di Padel Celebrity. Dallo Stadio del Tennis del prestigioso Circolo della Stampa Sporting, Veronica Maya, madrina storica di Tennis & Friends, affiancata dalla madrina della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, Cristina Chiabotto e dal vice presidente del Circolo della Stampa Sporting Andrea Pellisier ha presentato l’evento e illustrato il programma della due giorni, introducendo il discorso di apertura del professor, Giorgio Meneschincheri, medico specialista in medicina preventiva, docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e Fondatore di Tennis & Friends; che ha evidenziato: “Bisogna recuperare quanto la pandemia ha bloccato in questo periodo attraverso gli screenigs e sostenere ed incentivare la popolazione a riattivarsi alla pratica sportiva, limitata dall’emergenza sanitaria mondiale”. (segue) (Com)