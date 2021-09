Italia-Spagna: Zoffili (Lega) incontra Puigdemont, presto sua audizione in bicamerale Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri "ho incontrato ad Alghero l'eurodeputato ed ex presidente della Generalit de Catalunya, Carles Puigdemont, per esprimere la mia solidarietà e ascoltare di persona la sua ricostruzione degli eventi precedenti e successivi al suo arresto in Italia". E' quanto afferma Eugenio Zoffili, presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, deputato e coordinatore regionale Lega Sardegna. "Da presidente del Comitato bicamerale Schengen, Europol e immigrazione - continua il parlamentare in una nota -, ho ricevuto la disponibilità dell'ex presidente Puigdemont a partecipare a un'audizione presso la bicamerale per approfondire quanto accaduto in una seduta che sarà calendarizzata al più presto. Così come ho personalmente seguito l'evolversi della vicenda fin dalle primissime ore, contattando da subito nella notte dell'arrivo in Sardegna il presidio della Polizia di frontiera dello scalo di Alghero, ora mi impegnerò a fare chiarezza. L'arresto di un europarlamentare in territorio italiano è un fatto grave, tanto più se per un reato - il reato di sedizione - del tutto estraneo all' ordinamento delle democrazie europee". (segue) (Com)