Terra dei fuochi: D'Amore (Asl Napoli 2), pronti a riprendere gli screening

- "Attraverso il dipartimento prevenzione monitoriamo tutta l'area del territorio e oggi farò una riunione per capire cosa sta succedendo". Così il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord, Antonio D'Amore, ha commentato la vicenda dei miasmi nella provincia di Napoli. "Gli screening sono gratuiti per tutti - aggiunge - e per la legge regionale c'è un'esenzione su quelli dei valori ematici. Sulla Terra dei fuochi c'è un marchio, l'incidenza ci dice quali sono le prevalenze ma non si discostano da altre zone. Ci sono 3-4 aree con incidenza associata agli stili di vita, basta pensare al carcinoma polmonare in un territorio dove si consuma fumo di tabacco. Siamo pronti a riprendere gli screening dopo quasi due anni e bisogna vigilare sulla tutela ambientale". (Ren)