Imprese: Intesa Sanpaolo sostiene il progetto di inclusione femminile "Fabbricatrici di sogni" (2)

- I ricavi delle vendite verranno reinvestiti nell’ambito del medesimo progetto con ulteriori iniziative rivolte a donne in situazione di difficoltà. Elena Jacobs, Responsabile Valorizzazione del Sociale e Relazioni con le Università Intesa Sanpaolo, ha dichiaratoche "con questo intervento Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno in termini di responsabilità sociale e sostenibilità, grazie anche alla capacità di attivare network in grado di coinvolgere soggetti appartenenti a realtà differenti. L’iniziativa opera inoltre a supporto della Missione Inclusione e Coesione sociale del Pnrr e promuove l’empowerment femminile e la creazione di lavoro come strumento di riscatto e di reinserimento nella società delle categorie più fragili”. “Dopo il brusco arresto dovuto alla pandemia Milano sta ripartendo. La nostra preoccupazione è che nessuno sia lasciato indietro. Per questo ci sembra di buon auspicio questo progetto che riguarda una delle categorie che ha pagato più caramente il prezzo di questa crisi, le donne, e punta sulla valorizzazione delle competenze e sul lavoro: le sole risorse che ci permetteranno di chiudere questo difficile periodo ", ha affermato il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti. (segue) (Com)