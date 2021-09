Abruzzo: Cipollone (Bankitalia), per ritornare a sentiero crescita sostenuta occorre strategia coerente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Piero Cipollone, "l’economia abruzzese ha dimostrato nel secondo dopoguerra che la convergenza economica è un obiettivo possibile. Tuttavia, dalla metà degli anni ’90 del secolo scorso il recupero si è arrestato. Per ritornare su un sentiero di crescita sostenuta, uscendo dall’ormai ventennale fase di ristagno, occorre, in Abruzzo come nel resto del Mezzogiorno, una strategia complessiva e coerente, volta ad ampliare la base produttiva e a rendere maggiormente competitivo il contesto economico locale". Nel corso del suo intervento dal titolo "l'economia abruzzese alla vigilia del Pnrr", tenuto oggi a Pescara nel corso dell'Abruzzo economy summit - Stati generali sull'economia, Cipollone ha aggiunto: "La spinta deve essere duratura e basata su un’ampia gamma di strumenti. Nel contesto attuale, gli interventi dovranno necessariamente puntare a dare rapida e piena attuazione alle misure previste nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che privilegiano gli investimenti volti al recupero dei ritardi - più accentuati in Abruzzo rispetto alla media nazionale - nel campo della digitalizzazione e della ricerca e innovazione, e quelli diretti all’ammodernamento delle infrastrutture, oltre che a fronteggiare il cambiamento climatico e a promuovere la sostenibilità ambientale. Non si tratterà, tuttavia, solo di accrescere le risorse disponibili per finanziare le politiche di convergenza ma anche di saper cogliere l’occasione per rendere più efficace la governance dell’intervento pubblico". Per Cipollone, "in passato gli investimenti delle multinazionali hanno fornito un impulso determinante allo sviluppo economico dell’Abruzzo, contribuendo a farne una delle regioni più industrializzate non solo nell’ambito del Mezzogiorno, ma dell’intero Paese. Tuttavia, negli ultimi anni si sono registrati anche in regione episodi di chiusura di stabilimenti da parte di imprese estere che hanno delocalizzato le attività produttive in altre nazioni". (segue) (Rin)