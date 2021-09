Puigdemont: Vigna (Lega), Ue indifferente a battaglie politiche suoi popoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea che si riempie la bocca con "lo stato di diritto" non può continuare a rimanere indifferente alle battaglie politiche dei popoli che la compongono e confondere queste con ipotetici reati. Così il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, capogruppo alla Camera in commissione Politiche dell'Unione europea. "Puigdemont è libero senza nessuna misura cautelare. Se non tornerà il 4 ottobre per l'udienza sull'eventuale estradizione in Spagna la vicenda sarà chiusa per l'Italia con il non luogo a procedere. Il nostro Paese ne esce pulito da questa brutta vicenda. L'Unione Europea che si riempie la bocca con 'lo stato di diritto' non può continuare a rimanere indifferente alle battaglie politiche dei popoli che la compongono e confondere queste con ipotetici reati", ha detto Vigna.(Com)