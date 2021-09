Piemonte: cantieri di lavoro, Regione stanzia un milione e mezzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’opportunità di occupazione per le persone svantaggiate sul mercato del lavoro. Sono i cantieri di lavoro, approvati ieri dalla giunta della Regione Piemonte, che ha stanziato 1,5 milioni da distribuire agli ambiti territoriali. Saranno gli enti locali (Comuni e Unioni di Comuni) a promuovere e realizzare nei propri territori i progetti, che comprendono sia prestazioni lavorative di carattere straordinario sia servizi di sostegno alle persone, utili a reinserirsi nel mondo del lavoro. Una misura fondamentale, dato il perdurare dell’emergenza sanitaria, che in molti casi ha aggravato fragilità pre-esistenti. Potranno partecipare ai cantieri di lavoro persone disoccupate in condizioni di particolare disagio sociale e familiare, di età uguale o superiore a 45 anni, con priorità alle persone a bassa scolarità; possono essere inserite anche persone seguite dai servizi sociali, che vivono particolari situazioni di difficoltà. Una seconda tipologia di cantieri è rivolta alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, detenute nelle carceri o in esecuzione penale esterna. Le persone coinvolte nei cantieri di lavoro sono impiegate in attività di rimboschimento, sistemazione montana, costruzione di opere di pubblica utilità, piccola manutenzione del patrimonio pubblico, realizzazione di servizi di pubblica utilità, come attività ausiliaria del servizio pubblico, in cui possono rientrare interventi nel campo dell’ambiente dei beni culturali, del turismo o altri servizi pubblici. (segue) (Rpi)