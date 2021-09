Molise: M5s, problemi sanità regionale sono diversi, più volte abbiamo suonato l'allarme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle nell'Assemblea regionale molisana sottolinea: "Oltre 25 milioni di extrabudget, insomma. E questa storia si ripete da tempo, nonostante le raccomandazioni provenienti dai ministeri. L'extrabudget drena necessariamente risorse dal comparto sanitario pubblico, incrementando senza soluzione di continuità il disavanzo. E ciò porta all'ulteriore conseguenza dell'aumento automatico delle addizionali Irap e Irpef. Una doppia mazzata per i molisani. A ciò va aggiunto - continua la nota - che già nel 2013 c'è stato il primo monito alla struttura commissariale: occorreva fissare tetti di spesa per i privati, tenendo conto del reale fabbisogno della popolazione molisana. Il tavolo tecnico aggiungeva anche che bisognava porre un freno all'eccessiva mobilità attiva. In altre parole: la sanità molisana spendeva troppo per i pazienti di fuori regione, rispetto a quanto spendeva in proporzione per i cittadini molisani. L'ex commissario Giustini ha provato a fissare questi limiti massimi di spesa con un provvedimento datato febbraio 2020. Ma l'extrabudget diretto alle due strutture private non è mai, di fatto, diminuito. E a quanto pare non intende porvi rimedio il commissario Toma. Eppure, con la sanità sempre più indebitata, i Livelli essenziali di assistenza sono in continuo peggioramento, nonostante i 14 anni di Piano di rientro". (segue) (Gru)