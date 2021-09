Molise: M5s, problemi sanità regionale sono diversi, più volte abbiamo suonato l'allarme (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo del M5s prosegue: "L'ultimo rapporto di Agenas sui Lea è drammatico: sono insufficienti, infatti, i risultati in settori cruciali, come la rete cardiologica per l'emergenza, la rete trauma, ma anche quella ictus e quella neonatologica, come è deficitario il sistema dei punti nascita. Ancora, non è dato sapere lo stato di attuazione dei servizi minimi presso le Case della salute e gli Ospedali di comunità. Di sicuro non sono pienamente funzionanti neanche le Rsa. A ciò si aggiunga che non abbiamo avuto risultati più incoraggianti per un altro punto cruciale nel raggiungimento dei Lea: dovevamo ridisegnare il Cup e il governo delle liste di attesa. Non una parola, poi, da parte di Toma sul colossale fallimento del Piano Covid. Il Centro Covid, fortemente voluto dal Presidente e dal Dg Asrem Florenzano presso il Cardarelli, non è stato realizzato. Nonostante un aumento della spesa prevista, che ha praticamente raddoppiato le stime iniziali. Nonostante i 2 milioni spesi in attrezzature elettromedicali, necessarie al Centro, e i 500.000 euro investiti per rendere operative - sebbene fortunatamente ferme - le strutture modulari. Oltre 6 milioni di euro stanziati dal governo centrale non sono bastati, in sintesi - conclude la nota -, a dotare il Molise di una struttura dedicata a combattere quella bestia nera chiamata Covid. Ed ancora, resta da verificare il nuovo incremento di posti letto per Neuromed". (Gru)