© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zoffili prosegue: "L'approfondimento parlamentare della Bicamerale servirà soprattutto a chiarire se vi è stato un accanimento giuridico ad personam da parte della magistratura spagnola, realizzato attraverso i meccanismi dell'Accordo di Schengen. Il sistema di sicurezza europeo è uno strumento per difendere i cittadini, non un espediente per vendette politiche". (Com)