Campania: De Luca, ora Comuni stringano su pericolosi monopattini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri abbiamo inviato una nota a tutti i Comuni. Una delibera tipo che debbono attivare in relazione ai monopattini che stanno diventando una croce. Troviamo una presenza abbastanza diffusa di persone irresponsabili che camminano come pinguino sui monopattini e fanno gli slalom tra i passeggini e le famiglie, che sfrecciano senza caschi, senza luci, senza neanche i catarifrangenti in qualche cosa in due, pinguini. Non è più tollerabile. I Comuni hanno l’obbligo di prendere decisioni: casco obbligatorio e blocco senza luci. Prima di dover contare i morti, si prendano misure di contenimento. Ci auguriamo che il governo nazionale si decida a legislazione rigorosa, situazione intollerabile". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)