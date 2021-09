Napoli: De Luca, istallati impianti videosorveglianza a Chiaia e Scampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania abbiamo ripreso un tema che io considero decisivo, quello della sicurezza. Abbiamo attivato con investimento fatto da Regione a Napoli videosorveglianza a Chiaia e Scampia. A Chiaia 14 telecamere. Luogo sempre delicato per movida e presenza di squinternati con le moto. Ci sembrava utile visto che il Comune non faceva assolutamente niente. Attivo l’impianto anche a Scampia: 36 telecamere per la videosorveglianza. Devo ricordarvi che negli anni precedenti, sempre su finanziamento Regione Campania, attivata al rione Sanità e Decumani". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)