Napoli: incontro tra prefetto e sindaco Quarto su beni confiscati

- Nella mattinata di oggi il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha ricevuto il sindaco di Quarto, unitamente al comandante della polizia locale e al responsabile dell’ufficio beni confiscati. L'annuncio in una nota: "Nell’occasione il prefetto ha espresso il suo particolare apprezzamento per la proficua opera messa in campo dal Comune di Quarto per la recupero e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati siti sul territorio comunale, che contribuisce significativamente al recupero di patrimoni già appartenuti alla criminalità organizzata e alla riappropriazione in favore della comunità locale".(Ren)