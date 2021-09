Incendi: Nesci, decreto ha potenziato misure di contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La regione Sicilia ha comunicato che i dati relativi agli incendi boschivi registrati da inizio anno presentano un carattere di eccezionalità a causa delle particolari condizioni meteo che hanno favorito la possibilità di innesco e sviluppo di eventi incendiari. È evidente che l'eccezionalità degli eventi verificatisi richieda una risposta altrettanto eccezionale da parte dei diversi livelli di governo coinvolti. Per questo con il decreto antincendi abbiamo potenziato gli strumenti a disposizione per affrontare questo fenomeno". Lo ha detto, rispondendo a una interrogazione in Aula alla Camera, la sottosegretaria al Sud e al Coesione territoriale, Dalila Nesci. "Le linee di indirizzo del Piano regionale antincendio - ha aggiunto - prevedono al riguardo il riefficientamento del parco automezzi, mentre è in fase di predisposizione da parte del dipartimento della Protezione civile regionale un nuovo bando di gara per la fornitura di mezzi ed attrezzature antincendio. La Regione ha stanziato 73,12 milioni di euro. A livello nazionale, invece, il decreto incendi prevede che la Protezione civile effettui la ricognizione delle tecnologie, anche satellitari, idonee all'integrazione dei sistemi previsionali, di sorveglianza e rilevamento, finalizzati a migliorare gli strumenti di contrasto agli incendi boschivi. Nell'ambito della Strategia per lo sviluppo delle aree interne è stato inoltre previsto lo stanziamento di 100 milioni di euro nel triennio 2021-2023 in favore degli enti territoriali impegnati nella lotta attiva agli incendi boschivi. Il medesimo decreto - ha concluso Nesci - inasprisce poi le sanzioni sia amministrative che penali, con l'obiettivo di colpire gli illeciti e favorire le indagini finalizzate al risarcimento dei danni causati dall'evento". (Rin)