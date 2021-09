Torino 2021: Berlusconi, la partita si vince al centro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, si rivolge agli elettori torinesi in vista delle prossime Amministrative. "Gentile elettrice, caro elettore di Torino, il prossimo 3 e 4 ottobre sarete chiamati a decidere il futuro della vostra bellissima città - afferma l'ex premier su Facebook -. Dal vostro voto dipenderà quale sarà la Torino dei prossimi anni, quella in cui vivrete e vivranno i vostri figli. La vocazione di Torino è quella di essere una capitale - è stata la prima capitale d’Italia - e deve tornare a svolgere un ruolo trainante, anticipatore, innovativo. E’ una città concreta e operosa, con grandi tradizioni da salvaguardare nell’industria manifatturiera e una crescita del turismo e del terziario che va tutelata e rafforzata. Per questo occorre un’amministrazione adeguata. Non lo sono state né le giunte di sinistra che hanno guidato Torino per quasi trent’anni, né l’ultima dei Cinque stelle". Il leader di FI aggiunge: "Torino è in affanno: la povertà è aumentata, l’occupazione diminuita, i servizi per le famiglie ridotti, il sostegno ai giovani dimenticato. Bisogna cambiare, nel segno della concretezza e dell’operosità. Per questo Forza Italia ha scelto di sostenere un candidato civico di grande qualità, un moderato che viene dal mondo dell’impresa come Paolo Damilano". (segue) (Rin)