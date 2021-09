Torino 2021: Berlusconi, la partita si vince al centro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi sottolinea che "al suo fianco ci sarà Forza Italia con una squadra profondamente rinnovata, anche nelle candidature, scelte in base alla professionalità e alle competenze da mettere al servizio della collettività. La partita a Torino si vince al centro. Per questo l’unico voto davvero utile sarà quello dato alla nostra lista 'Forza Italia per Damilano' che, riunendo in una federazione tutte le componenti centriste, costituisce la Casa per tutti i moderati torinesi. Il nostro personale impegno, quello dei nostri candidati e dei nostri dirigenti sarà quello di riportare Torino ad essere protagonista in Italia e nel mondo. Forza Torino, Forza Paolo, Forza Italia!". (Rin)