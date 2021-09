© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In ogni caso, grazie a Dio non abbiamo nuove fiammate soprattutto nella scuola. Dobbiamo aspettare altri quindici giorni. attendiamo il mese di ottobre e avremo modo di fare valutazione più fondata su dati di fatto". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)