Covid: Piemonte, non vaccinato il 74 per cento dei ricoverati in terapia intensiva

- Sulla base degli ultimi dati, aggiornati a ieri sera, in Piemonte il 74 per cento dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. In particolare dei 23 ricoveri attuali in terapia intensiva 17 riguardano pazienti non vaccinati (13 uomini e 4 donne), altri 6 sono invece pazienti vaccinati ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse (3 uomini e 3 donne). Dei 180 ricoveri in terapia ordinaria i pazienti non vaccinati sono 107. (Rpi)