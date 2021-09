Piemonte: cantieri di lavoro, Regione stanzia un milione e mezzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l’assessore al lavoro questa misura ha una duplice opportunità, sia per contrastare la disoccupazione e sostenere chi si ritrova in una condizione di disagio - riattivando le risorse personali, a differenza di una sterile misura di assistenzialismo qual'è il reddito di cittadinanza, e garantendo la dignità attraverso il lavoro - sia per sostenere gli amministratori che con importanti sforzi di bilancio, garantiscono comunque una manutenzione puntuale del proprio territorio. I progetti possono essere integrati con percorsi di formazione finalizzati sia allo svolgimento delle attività di servizio pubblico, sia a far acquisire alla persona inserita competenze spendibili in seguito sul mercato del lavoro. I partecipanti ai cantieri percepiranno un’indennità giornaliera di 35,17 euro per 7 ore giornaliere, oltre agli eventuali servizi integrativi di sostegno al reddito, come ticket pasto, rimborso trasporti, ecc. Saranno coperti da assicurazione Inail, Inps e RC e dotati di dispositivi di protezione individuale a seconda del tipo di prestazione lavorativa. I bandi rivolti agli enti locali saranno a breve pubblicati sul sito web della Regione Piemonte. (Rpi)