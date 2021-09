Covid: Piemonte, un decesso e 215 contagi nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decesso di una persona positiva al test del Covid-19 è stato registrato nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi in Piemonte. Il totale diventa 11.755 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:1.572 Alessandria, 717Asti, 434 Biella, 1.460 Cuneo, 947 Novara,5.618 Torino, 532 Vercelli, 375 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.Sono invece 215 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Piemonte (di cui 65 dopo test antigenico), pari allo 0.6% di 36.696 tamponi eseguiti (di cui 31.326 antigenici). Dei 215 nuovi casi, gli asintomatici sono 122 (56,7%). I casi sono così ripartiti: 83 screening, 104 contatti di caso, 28 con indagine in corso, 1 importato dall’estero. Il totale dei casi positivi diventa quindi 382.201,così suddivisi su base provinciale: 31.330 Alessandria, 18.184 Asti, 12.064 Biella, 55.089 Cuneo, 29.725 Novara, 203.609 Torino, 14.261 Vercelli, 13.636 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.574 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.729 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.I ricoverati in terapia intensiva sono 23 ( invariati rispetto a i eri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 193 (+12 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.606. I tamponi diagnostici finora processati sono 7.002.082 (+36.696 rispetto a ieri), di cui 2.154.096 risultati negativi.I pazienti guariti diventano complessivamente 366.624 (+165 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 29.401 Alessandria, 17.234 Asti, 11.517 Biella, 53.121 Cuneo, 28.596 Novara, 195.989 Torino, 13.594 Vercelli, 13.167 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.491 extraregione e 2.514 in fase di definizione. (Rpi)