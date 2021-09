Torino: la sindaca Appendino ad inaugurazione del Villaggio della Salute e dello Sport (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca Chiara Appendino ha sottolineato l’importanza di accogliere a Torino la manifestazione Tennis & Friends che da 10 anni si occupa di prevenzione: “Un appuntamento pienamente in linea con l’impegno delle istituzioni cittadine in tema di cura della persona e tutela della salute: obiettivi da favorire anche con iniziative di sensibilizzazione sull’adozione di stili di vita corretti e, elemento molto importante, promuovendo la pratica di attività sportive.Tennis & Friends - aggiunge la Sindaca - coniuga alla perfezione gli aspetti della salute e dello sport. Il suo programma, infatti, propone diversi eventi dedicati proprio a quelle tematiche ma, soprattutto, offre a tutti l’occasione di avvicinarsi, conoscere e provare uno sport, insieme all’opportunità di sottoporsi a un controllo di medicina sportiva e di ricevere tante informazioni utili al fine di condurre una vita sana.” (Com)