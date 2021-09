Molise: M5s, problemi sanità regionale sono diversi, più volte abbiamo suonato l'allarme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo consiliare del Movimento cinque stelle nell'Assemblea regionale molisana osserva: "I problemi della sanità molisana sono diversi e più volte abbiamo suonato l'allarme. In estrema sintesi, potremmo riassumerli in carenza di personale e rapporti con i privati accreditati, sbilanciati a favore di questi ultimi. Il Piano operativo sanitario - si legge in una nota - dovrebbe tenere conto di queste enormi criticità, per risanare i nostri conti e, al contempo, offrire servizi migliori ai cittadini. In quello recentemente approvato dal governatore-commissario, ad esempio, occorreva essere più incisivi in merito ai contratti con i privati. Una volta per tutte bisogna fissare i tetti e limitare le prestazioni extraregionali a istituti quali Neuromed e Gemelli Molise che continuano a far 'pesare' la loro forza contrattuale. A dirlo non è il M5s, ma il tavolo di verifica interministeriale". In vista della riunione straordinaria del Consiglio regionale. in programma per lunedì prossimo 27 settembre proprio sui temi della sanità, gli esponenti pentastellati aggiungono: "Già nel verbale del 18 maggio 2018, infatti, al termine dell'incontro tra il tavolo tecnico e il comitato per la verifica dei Lea (Livelli essenziali di assistenza), si sottolineava una fatturazione eccessivamente elevata a vantaggio dei due maggiori privati della sanità molisana. Elevata rispetto al budget, già importante, stanziato per ciascuna struttura: al Gemelli venivano erogati 4,3 milioni in più, mentre al Neuromed ben 20,9 milioni di eccedenza rispetto al budget ordinario". (segue) (Gru)