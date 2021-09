Covid: Piemonte, somministrate altre 20.294 dosi di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 20.294 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid nelle ultime 24 ore in Piemonte. Questo il dato comunicato oggi all’Unità di Crisi della Regione. A 10.418 è stata somministrata la seconda dose, 1.247 hanno ricevuto la terza dose. Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 2.819i 12-15enni, 4.633 i 16-29enni, 3.343 i trentenni, 3.108i quarantenni, 2.706 i cinquantenni, 816i sessantenni, 299 i settantenni, 1.409 gli estremamente vulnerabili e 161gli over80. Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 5.913.592dosi, di cuicome 2.723.508 seconde e 9.651 come terze, corrispondenti all’87,5% di 6.759.180 finora disponibili in Piemonte Intanto oggi durante l’open day all’hub del Valentino di Torino sono state vaccinate 533 persone, di cui 202 con accesso diretto.(Rpi)