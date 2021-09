Salerno: Tofalo (M5s), domani Conte darà spinta a ballottaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, sabato 25 settembre alle ore 21 in Piazza Portanova a Salerno, Giuseppe Conte sarà sul palco per sostenere il Movimento 5 stelle, la candidata sindaca Elisabetta Barone, e tutta la coalizione di 7 liste che si presenterà alle prossime amministrative del 3 e 4 ottobre. "Il nostro è un progetto serio e solido per la Salerno del futuro. È evidente che l'amministrazione sia fortemente preoccupata di perdere Salerno, ogni spot e buono per provare ad ingannare ancora una volta i cittadini salernitani. Il comune, stante l'assenza di personale, non riesce più a svolgere nemmeno gli atti minimi essenziali per i cittadini, sempre più penalizzati dall'inadeguatezza e stanchezza della classe dirigente uscente". Lo ha dichiarato il sottosegretario di Stato al Ministero della difesa Angelo Tofalo. "Gruppo che si trascina per inerzia fino alla scadenza elettorale solo per il timore dei suoi rappresentanti di non sedere più in consiglio comunale visto il sentimento diffuso di malessere e insoddisfazione che serpeggia tra la cittadinanza di Salerno. Salerno è al 101esimo posto su 107 province - conclude Tofalo - Abbiamo costruito una lista, quella del Movimento, e una colazione di 7 liste, mettendo insieme uomini e donne che con qualità, passione e competenza hanno messo su un progetto finalmente innovativo, solido e concreto per riprogettare la nostra comunità. I Salernitani possono oggi davvero scegliere il nuovo e chi magari ha più voglia nel voler migliorare la città di Salerno". (Ren)