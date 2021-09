Covid: De Luca, dati rassicuranti ora si parla di ripresa economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La situazione nel nostro Paese sta sensibilmente cambiando. Abbiamo sempre meno attenzione sul Covid e sempre di più su economia, lavoro e produzione. Sul Covid abbiamo dati rassicuranti sul piano nazionale e regionale. Ad oggi non registriamo picchi di contagio ma livelli ancora elevati di mortalità ma non abbiamo ingolfamenti terapie intensive". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)