Napoli: De Luca, investimento da 200 mln di euro per nuovo polo pediatrico

- "Abbiamo presentato ieri a Napoli il grande progetto del Santobono già oggi eccellenza nazionale e mondiale. Abbiamo serie di ospedali che non hanno più spazi minimi indispensabili. A Napoli investiamo 200 mln per grande ospedale pediatrico di livello regionale per un’eccellenza mondiale. Completare il percorso perché diventi centro di ricerca e sperimentazione. Oltre 400 posti letto, abbiamo necessità di farlo. Abbiamo individuato area adiacente a ospedale del Mare. Lì faremo il grande investimento. Ho detto loro di puntare all’eccellenza assoluta. Dopo le amministrative ultima conferenza di servizi per destinazioni urbanistiche nuove. Ne approfitteremo per riqualificazione urbanistica nella città di Napoli". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)