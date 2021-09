Campania: De Luca, fare di più contro baby gang

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è un complesso di iniziative da prendere per dare sicurezza a nostri concittadini. Anche l’abbassamento dell’età di punibilità perché sempre più diffusione baby gang e micro delinquenze. Oggi a 16 anni i ragazzi capiscono benissimo cosa è bene e cosa è male. Introduciamo penalizzazioni severe per genitori che hanno doveri di controllo. Capisco che è complicato". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)