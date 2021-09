Vaccini: De Luca, campagna quasi bloccata, fatica per terze dosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dato negativo è che in Italia si è quasi bloccata la campagna di vaccinazione. Si fa fatica anche per la terza dose, ma devo dire che in una prima fase numero limitato per fragili. Non parlavamo di grandi numeri ma registriamo relativa fatica per terze dose. Ora daremo accelerata per Rsa. Nel complesso la campagna è come se avesse subito un blocco". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)