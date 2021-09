Vaccini: De Luca, opportunismo e miglioramento bloccano campagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Blocco vaccinazione ha motivazioni semplici: la situazione è migliorata, non ci sono drammi davanti agli occhi e ciò spinge a prendere tempo. La seconda ragione è opportunismo, abbiamo visto che la prima dose del 90 percento over 12, una buona percentuale anche seconda dose. Perché precipitarsi? In questo caso la ragione non è legata a preoccupazione ma opportunistica. Siccome si sono vaccinati molti, io mi godo la situazione di tranquillità". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)