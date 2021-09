Vaccini: De Luca, pesano effetti di demenziale campagna no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la prima settimana di inizio anno scolastico non abbiamo registrato fenomeni preoccupanti. Dovremo aspettare altre due settimane per quadro di maggiore certezza. Ma oggi è tutto sommato rassicurante. Ritenevo che dopo decisioni sul green pass, ci sarebbe stata una ripresa dei vaccini. Ma devo dire con grande sincerità che questa forte ripresa non c’è stata. Neanche con la decisione di non dare lo stipendio a chi nei luoghi di lavoro decideva di non vaccinarsi". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "La terza è campagna di disinformazione vergognosa, irresponsabile, incivile e neomediovale. In Italia emerso movimento neomedievale. Le cose più stupide. Siamo alla stregoneria del Medioevo. Io non ho ascoltato un no-vax o no-pass che desse motivazione razionale. L’unica compresione: non dobbiamo intaccare libertà ma ennesima idiozia perché si è responsabili di sé e della propria comunità. Tuttavia la campagna idiota ha prodotto anche degli effetti".(Ren)