Campania: De Luca, spero che campagna no vax non intacchi vaccinazioni obbligatorie bambini

- "Ho preoccupazione non legata a Covid ma a campagna vaccinazione per bambini. In Campania eravamo scesi sotto 80 per cento per vaccini obbligatori. Abbiamo dovuto fare sforzo enorme su piano organizzativo e comunicazione per arrivare a 95 per cento, soglia di sicurezza. Stiamo parlando di vaccini contro meningite, tetano, difterite, poliomelite. Mi auguro che campagna demenziale messa in piedi sul vaccino anti Covid non abbia ricadute pesanti su obbligo vaccinazione per bambini. Se poi abbiamo deciso di far ritornare nelle nostre famiglie la poliomelite: non più che mettere in guardia non possiamo fare. Aprite testa e occhi. A furia di imbecillità e di prenderci lussi che non possiamo prenderci noi rischiamo di far riemergere malattie che hanno rappresentato tragedie immani fino a qualche decennio fa". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)