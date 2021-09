Covid: De Luca, obiettivo immunità gregge non raggiunto, ora prudenza per stadi e teatri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proseguiremo con terza dose per Rsa, il livello in Campania non è positivo: abbiamo 17mila vaccinazioni al giorno. Eravamo arrivati a 70mila. Piccoli passi avanti, siamo a 7,6 mln di somministrazioni, doppie dosi a 4,4-4.6 ma non siamo arrivati all’obiettivo di immunizzazione di gregge nel nostro Paese". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social: "Dicono ma anche i vaccinati possono essere vaccinati ma abbiamo chiarito che positivi col vaccino sono asintomatici, ha il livello contagiosità molto più basso. Cose dette fino alla noia, non vale la pena più di perdere tempo. Saremmo stati più tranquilli con immunizzazione: avremmo potuto aprire teatri, cinema e stadi. Non è andata così, dobbiamo avere prudenza. Quando si governa si prende atto della realtà".(Ren)