Giornalisti: Clemente, solidarietà a Fanpage.it

- "Non c’è libertà di stampa dove c’è una censura preventiva e non c’è democrazia dove non c’è libertà di stampa. Solidarietà alla redazione di fanpage.it per aver subito l’inspiegabile oscuramento dell’inchiesta giornalistica 'Follow the Money', sulle vicende giudiziarie che riguardano la Lega e i famosi 49 milioni di euro. Si faccia presto chiarezza sull’episodio e sempre tenendo presenti i valori fondanti della Repubblica e della nostra Costituzione". Così sui suoi canali social, la candidata sindaco di Napoli, Alessandra Clemente. (Ren)