Rifiuti: Muscarà (M5s), dietrofront impianto nel Salernitano, De Luca faccia partire progetto compostiere (2)

- "Il caso Battipaglia dovrebbe comportare - continua Muscarà - un ripensamento sull'intera logica della gestione dei rifiuti in Campania. È il momento di dire basta alla concentrazione di impianti in aree già critiche e spingere per impianti di minori dimensioni, come le compostiere di comunità, pure previste dal piano regionale, che favoriscono l'autosufficienza dei comuni, con abbattimento a monte dei rifiuti umidi e nessun impatto sul territorio". "Un progetto, quest'ultimo, ancora disatteso a distanza di 5 anni", conclude. (Ren)