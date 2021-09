© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania situazione critica su questo punto: abbiamo un livello elevato di economia sommersa. Tanti lavorano in nero e non hanno problema della retribuzione. E siamo Regione con livello più alto di reddito di cittadinanza. E chi lo ha non ha preoccupazioni se non si vaccina". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)