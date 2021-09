Campania: De Luca, femminicidi e violenze su donne ormai intollerabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Femminicidi. Sono fenomeni che sono diventati davvero non più tollerabili. Abbiamo un diffondersi di situazioni di violenza e aggressione che non sono più tollerabili. Non so che potremmo fare come Regione, che non è materia regionale, ma si deve ragionare su inasprimento di pene anche pesante per chi si rende responsabili di aggressioni. Si sta creando un clima intollerabile". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)