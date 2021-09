Campania: De Luca, grandi opportunità per edilizia ma manca il personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si è celebrato in questi giorni il 50esimo anniversario dell’Ance Campania. è stata occasione per ribadire ai costruttori che stiamo lavorando per nuova legge urbanistica regionale entro l’anno. Il piano paesaggistico, già inviato al ministero Beni culturali per primi pareri. Vogliamo legge nuova e semplificata per favorire la trasformazione urbana. Investimenti legati al Pnrr, infrastrutture stradali e ferroviarie, edilizia sociale, ospedaliera. Il paradosso: manca il personale anche in edilizia. Dobbiamo lavorare per creare figure qualificate. Ma scontiamo aumento spaventoso prezzo materie prime fino al 300 per cento. E tutto questo rischia di diventare un problema anche per la ripresa economica". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)