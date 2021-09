© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ho più voglia di contrastare, quando uno ti dice che il sole è nero e notte è bianca, non ci sono le condizioni minime per ragionare. Ne prendi atto e basta. Non perdiamo più tempo. La situazione è chiara a persone di buon senso". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)