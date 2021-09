Napoli: approvato documento pianificazione strategica portuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con l'approvazione in giunta, su proposta del vicesindaco Carmine Piscopo, del documento di pianificazione strategica di sistema portuale, si conclude un lungo lavoro di condivisione e di confronto, che ha visto impegnati l'autorità di sistema portuale del mar Tirreno centrale e il Comune di Napoli per la definizione di un quadro di indirizzi inerenti la nuova pianificazione del Porto e la sua relazione con la città". L'annuncio in una nota del Comune: "Tra gli obiettivi presenti nel documento, il recupero e la valorizzazione del waterfront costiero, la valorizzazione del patrimonio architettonico esistente, la riduzione di emissioni e consumi energetici dei mezzi navali attraverso l'uso di carburanti alternativi, il riassetto funzionale del sedime e dell'area logistica, il potenziamento della cantieristica e delle riparazioni navali e l'ottimizzazione dell'interazione porto – città". E infine: "Sono inoltre previsti interventi urbani nelle aree comprese tra Calata Beverello e Calata Piliero fino alla Calata Villa del Popolo, lungo la passeggiata pubblica del Molo San Vincenzo e la realizzazione di una passeggiata urbana e portuale lungo via Marina".(Ren)