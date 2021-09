Napoli: de Magistris, da sempre vicino a chi manifesta per il clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto vicino a chi oggi è sceso in piazza per aderire alla manifestazione globale per il clima, che si è tenuta stamattina in molte città italiane tra cui Napoli, dove migliaia di ragazzi hanno pacificamente sfilato lungo le strade cittadine per chiedere ai governi di agire sui cambiamenti climatici, sull'ambiente e su nuovi e più sostenibili modelli economici. L'amministrazione comunale, attraverso l'assessore con delega all'Ambiente Donatella Chiodo, ha preso parte all'assemblea pubblica, che si è tenuta in piazza Municipio, davanti il Palazzo comunale, per discutere su quanto è stato fatto e su quanto ancora c'è da fare per garantire un futuro diverso ai nostri giovani e ai nostri figli. Napoli ha sempre fatto sentire la propria voce e sarà sempre in prima linea per la difesa dell'ambiente e del nostro pianeta". Lo ha affermato in una nota il sindaco di Napoli Luigi de Magistris (Ren)