Napoli: Manfredi, questione debito si risolve solo con aiuto dello Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo un debito preesistente molto grande, su questo solamente un aiuto centrale ci può garantire la sostenibilità anche perché questo debito viene da situazioni che sono ultradecennali, risanare il debito è fondamentale per far ripartire la città. E' difficile quantificare il debito perché ne esiste uno storico e uno legato alle partecipate, ma l'intervento dovrà essere di qualche miliardo, sia chiaro spalmati negli anni, non subito, ci serve uno scorporo del debito per rendelo sostenibile nel tempo". Cosi Gaetano Manfredi, candidato congiunto del Pd-M5s a sindaco di Napoli, nel corso delle interviste speciali di 24 Mattino su Radio 24 per le elezioni amministrative del 3-4 ottobre. (Ren)