Italia-Spagna: Mura (Pd), arresto Puidgemont è fatto politico rilevante

- Per la deputata sarda Romina Mura, del Partito democratico, presidente della commissione Lavoro della Camera, "arrestare un rappresentate del popolo catalano che siede nel Parlamento europeo, che si muove per svolgere le sue funzioni e per di più arrestarlo in Sardegna in una città di tradizione e cultura catalana come Alghero, è un fatto politico rilevante, sebbene compiuto a seguito di un atto giudiziario. Confido - continua la parlamentare in una nota - che al più presto la posizione di Puidgemont sarà chiarita dalle autorità giudiziarie italiane e definitivamente dal tribunale generale dell'Ue. L'arresto di un parlamentare europeo catalano è un vulnus preoccupante, e inoltre colpisce profondamente il sentire del popolo sardo". (Com)