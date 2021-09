Napoli: Manfredi, gestione stadio Maradona a società di calcio è idea da perseguire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho parlato con il presidente Aurelio De Laurentiis, io credo che lo stadio, in una visione moderna della gestione del calcio, rappresenta una risorsa molto importante. Credo che l'idea che il Calcio Napoli possa gestire lo stadio è un'idea da perseguire, chiaramente dobbiamo cercare che lo stadio tenda ad essere una struttura che funziona per tutta la settimana, una risorsa per la città e per la squadra. Questo va fatto guardando i servizi intorno, soprattutto per evitare un impatto eccessivo per il quartiere di Fuorigrotta". Così il candidato congiunto del Pd-M5s a sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, nel corso delle interviste rilasciate a 24 Mattino su Radio 24. (Ren)