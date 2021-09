Palermo: Papatheu (FI), governo intervenga su cimitero, situazione incresciosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho depositato, insieme alla collega Gabriella Giammanco, un’interrogazione parlamentare in cui chiedo ai ministri dell’Interno e della Salute di adottare tutte le iniziative necessarie, compresa la nomina di un commissario, per risolvere l’incresciosa situazione del cimitero 'Santa Maria dei Rotoli', a Palermo". E’ quanto annuncia in una nota la senatrice di Forza Italia e componente della commissione Ambiente, Territorio, Beni ambientali di palazzo Madama, Urania Papatheu. "Da mesi, ormai, ci sono quasi mille bare che giacciono lì senza sepoltura, come da ampia documentazione fotografica sui social che continua ancora a danneggiare l’immagine della città", prosegue la parlamentare, che parla nell’interrogazione "di una situazione allarmante dal punto di vista igienico-sanitario, in violazione degli standard che ogni cimitero deve mantenere. Una sola domanda: perché sta avvenendo tutto questo? Occorre dunque intervenire al più presto, senza indugi - conclude l'esponente di FI - anche in segno di rispetto nei confronti dei defunti e dei loro cari".(Com)