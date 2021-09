Rifiuti: Muscarà (M5s), dietrofront impianto nel Salernitano, De Luca faccia partire progetto compostiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il dietrofront di De Luca sulla realizzazione dell'impianto di compostaggio nello Stir di Battipaglia, la dice lunga su quanto approssimativa sia stata la pianificazione dell'impiantistica in Campania da parte della Regione". Così il consigliere regionale del Movimento 5 stelle e segretaria della Commissione regionale Ambiente in Campania Maria Muscarà. "Per anni - prosegue - abbiamo ascoltato i sindaci di Battipaglia ed Eboli (Sa) lamentare un ingolfamento eccessivo di siti di trattamento in un fazzoletto di territorio. Questo ripensamento definisce quanto superficiale sia stata la programmazione regionale in tema di rifiuti. Il governatore, che ha annunciato per i prossimi giorni la delibera che sopprime l'impianto di Battipaglia, ci dica ora dove intende realizzarlo e a scapito di quale territorio". (segue) (Ren)