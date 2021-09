Campania: De Luca, previsioni di crescita importanti ma mancano lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per le altre questioni che emergono con sempre maggiore forza. Registriamo in Italia una previsione di crescita del 6 per cento. Non recuperiamo quanto perduto col Covid ma è importante. Col paradosso: tasso imponente e non ci sono lavoratori necessari per le aziende in modo particolare per i trasporti. Mancano gli autisti disponibili a guidare i tir. A mio parere cose non chiare nella società italiana, altrimenti questi dati non si spiegano. Se ci fosse davvero la devastazione sociale avremmo anche la disponibilità a fare lavori sicuramenti pesanti ma si guadagnano 3mila euro al mese netti". Lo ha dichiarato il governatore della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)