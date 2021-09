Salerno: De Luca, piazza Libertà opera come se ne fanno ogni 500 anni in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo inaugurato grande opera a Salerno a cui sono legato con tutta l’anima perché vi sono quindici anni di lavoro, progettazione e tenacia amministrativa. Piazza della Libertà. È pezzo essenziale di ridisegno della città, sognato e immaginato e voluto con estrema determinazione per dare futuro a città media e può legare grandi opere architettura una crescita straordinaria turistica e commerciale. È una di quelle opere che in Italia si fanno ogni 500 anni. Opera maestosa, visitatela di giorno o di notte. progettata da Riccardo Bofill. La più grande piazza d’Europa sul mare. Ne abbiamo approfittato per realizzare un parcheggio pubblico di 800 posti auto, per risolvere il problema del parcheggio nella parte centrale. In questi 15 anni abbiamo fatto stazione marittima e sognato che potessero attraccare lì, al molo Manfredi, navi da crociera importanti. Abbiamo immaginato turisti di ogni parte del mondo e a piedi arrivare in questa piazza monumentale e da lì al centro storico. Un’opera di cui essere orgogliosi come italiani". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)